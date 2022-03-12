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Salonda çalıştılar

Sarı-lacıvertlıler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Salonda gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından core ve dayanıklılık çalışması yapıldığı bildirildi. Takım bugün yapacağı son idmanın ardından özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Salonda çalıştılar
Sarı-lacıvertlıler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Salonda gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından core ve dayanıklılık çalışması yapıldığı bildirildi. Takım bugün yapacağı son idmanın ardından özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.
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