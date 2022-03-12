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İmza şov haftaya
Fenerbahçe iç transferde yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, İsak Vural ve Melih Bostan için haftaya toplu imza töreni düzenlenecek. 5 genç oyuncunun kontratları en az 3 yıl uzatılacak. Yönetimin Serdar Aziz'e de 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Kabul etmesi halinde tecrübeli stoper de törende yer alacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 07:24