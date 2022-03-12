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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı. Yıldız futbolcu için önümüzdeki yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübün kapısının çalınacağı ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre Osayi-Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen İskoç ekibi Rangers olduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Rangers'ın uzun süredir takip ettiği Osayi-Samuel için önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Sarı-lacivertli yönetimin ise geçtiğimiz ocak ayında 500 bin euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri beklediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı!

Osayi-Samuel için bazı İngiliz kulüplerinin de ilgisi olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu durumu fırsata çevirerek oyuncunun fiyatını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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