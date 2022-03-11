Löw dönmek için hazır

Alman Milli Takımı'nın eski kaleci antrenörü ve Joachim Löw'ün ekibinde yıllarca görev alan Andreas Köpke, Löw'ün yeni sezonda teknik direktörlüğe geri döneceğini söyledi. Löw'le sürekli temas halinde olduklarını belirten Köpke, "Jogi'nin biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Artık 'yapabilirim' diyor. Yeni sezonda tekrar görev alacak" dedi. Köpke, Löw'le birlikte çalışabileceklerini de belirtti. Alman basını da ilk kez "Löw ile Fenerbahçe anlaşmaya yakın" dedi.
Alman Milli Takımı'nın eski kaleci antrenörü ve Joachim Löw'ün ekibinde yıllarca görev alan Andreas Köpke, Löw'ün yeni sezonda teknik direktörlüğe geri döneceğini söyledi. Löw'le sürekli temas halinde olduklarını belirten Köpke, "Jogi'nin biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Artık 'yapabilirim' diyor. Yeni sezonda tekrar görev alacak" dedi. Köpke, Löw'le birlikte çalışabileceklerini de belirtti. Alman basını da ilk kez "Löw ile Fenerbahçe anlaşmaya yakın" dedi.