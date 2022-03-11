Gözler Koç’ta

Başkan Ali Koç bugün basın toplantısı yapacak. Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak toplantıda Koç gündemdeki konuları değerlendirecek. Koç'un futbol takımının gelecek sezonki teknik direktörü için yaptığı görüşmeler (varsa anlaşma) hakkında camiayı bilgilendirmesi bekleniyor. Başkan ayrıca MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararı da değerlendirecek.
Başkan Ali Koç bugün basın toplantısı yapacak. Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak toplantıda Koç gündemdeki konuları değerlendirecek. Koç'un futbol takımının gelecek sezonki teknik direktörü için yaptığı görüşmeler (varsa anlaşma) hakkında camiayı bilgilendirmesi bekleniyor. Başkan ayrıca MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararı da değerlendirecek.