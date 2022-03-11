Ada’da ‘Kim’ kapışması

İngiliz basını, Newcastle United'ın sezon sonunda Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min-jae'yi renklerine bağlamak için Tottenham Hotspur ile mücadele ettiğini yazdı. İki kulübün de Kim'i uzun süredir izlediği ve menajeri ile temas halinde olduğu ifade edildi. 25 yaşındaki Kim'in Güney Kore Milli Takımı'ndan Son Heung-min'i iyi tanıdığı ve Tottenham'da güçlerini birleştirebileceği belirtildi. Kim bu sezon Fenerbahçe forması ile 34 maça çıktı.
İngiliz basını, Newcastle United'ın sezon sonunda Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min-jae'yi renklerine bağlamak için Tottenham Hotspur ile mücadele ettiğini yazdı. İki kulübün de Kim'i uzun süredir izlediği ve menajeri ile temas halinde olduğu ifade edildi. 25 yaşındaki Kim'in Güney Kore Milli Takımı'ndan Son Heung-min'i iyi tanıdığı ve Tottenham'da güçlerini birleştirebileceği belirtildi. Kim bu sezon Fenerbahçe forması ile 34 maça çıktı.