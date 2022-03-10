Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural idmanda

Sarı-lacivertliler, ligde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti... Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer İsak Vural da takımıla birlikte ilk çalışmasını yaptı. Salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışması ile başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra sahaya geçti. Koşu ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçlarla noktalandı. Luiz Gustavo ile Filip Novak takımla birlikte çalışırlarken, rehabilitasyon süreci devam eden Enner Valencia'nın günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu'nun ise özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladığı bilgisi paylaşıldı.



OYUNCULARA TANITIP, ALKIŞLATTI

Benfica'dan transfer edilen İsak Vural'ı İsmail Kartal çalışma öncesi takıma tanıttı. Oyuncular tarafından alkışlarla karşılanan 2006 doğumlu Vural, ilk idmanında heyecanlı göründü. Orta sahada forma giyen İsak Vural, İspanyol devi Barcelona'yı peşinden koşturmuştu. Yetenekli oyuncu, Arda Güler gibi geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.