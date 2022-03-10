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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi özel savunacak!

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Siopis'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertliler özel bir savunma yapmaya hazırlıyor. Söz konusu kitapçıkta bu pozisyonun aynısının tarif edildiği ve kararın kırmızı kart olmaması gerektiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, cezanın 1 maçtan fazla olmayacağına inanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 10:37
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi özel savunacak!

Fenerbahçe yönetimi, Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart çok tartışılan İrfan Can için özel bir savunma hazırlıyor.


Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi özel savunacak!

Sarı-lacivertli hukukçular İrfan'ın, Siopis'in ayağına bastığı ve VAR müdahalesiyle kırmızı kart çıkan pozisyonda yanlış karar verildiğini MHK'nin hakemlere dağıttığı el kitapçığıyla anlatacak.


Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi özel savunacak!

Söz konusu kitapçıkta bu pozisyonun aynısının tarif edildiği ve kararın kırmızı kart olmaması gerektiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, cezanın 1 maçtan fazla olmayacağına inanıyor.

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