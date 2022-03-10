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Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 15.00’te basın toplantısı yapacak. Gündemde; hakem depremi, yeni hoca ve naklen yayın ihalesi var. Listesinde 4 teknik direktör bulunan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımın başına getirilecek ismin müjdesinin verilebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak... Uzun süredir sessizliğini koruyan Ali Koç'un gündeminde üç önemli madde olacak.

Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

İlki MHK'nin 13 hakem ile ilgili aldığı 'sezon sonuna kadar maç yönetmeme' kararı. Diğeri futbol takımında gelecek sezon takımın başına getirilecek yeni teknik direktör. Koç'un camiaya yeni teknik direktörle ilgili müjdeyi verebileceği belirtiliyor. Başkanın yayın ihalesiyle ilgili de Fenerbahçe'nin görüşlerini aktarması bekleniyor.

Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

Yeni teknik direktör için Fenerbahçe'de en güçlü aday Joachim Löw... Ali Koç'un Alman teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği dile getiriliyor.

Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

Boşta olan 62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve ekibiyle birlikte gelecek sezon için kadro ve transfer planlamasına başladığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

JESUS, BIELSA, FARKE YEDEKTE
Alman basını, Löw'ün Fenerbahçe'ye gideceği konusunda hala çekimser... Kanarya'da yedek listede ise Jorge Jesus, Bielsa ve Daniel Farke'nin adı geçiyor.

Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

Koç'un Löw ile görüşmek için gittiği Almanya'da Farke ile de bir araya geldiği iddia edildi. 45 yaşındaki Farke, Krasnodar'dan savaş nedeniyle ayrılmıştı.

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