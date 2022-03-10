Fenerbahçe'de favori Joachim Löw 3 isim yedek! Yeni hoca resmen açıklanabilir

İlki MHK'nin 13 hakem ile ilgili aldığı 'sezon sonuna kadar maç yönetmeme' kararı. Diğeri futbol takımında gelecek sezon takımın başına getirilecek yeni teknik direktör. Koç'un camiaya yeni teknik direktörle ilgili müjdeyi verebileceği belirtiliyor. Başkanın yayın ihalesiyle ilgili de Fenerbahçe'nin görüşlerini aktarması bekleniyor.