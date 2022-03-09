Kim’e yakın takip

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleye scout yağmuru olmuştu. Sarı-lacivertli ekipten Kim-Min Jae de scoutların özel olarak ilgilendiği bir isim. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un scout ekiplerinin bu karşılaşmaya geldiğini belirtti. Kim-Min Jae, takımının 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta müthiş bir mücadele örneği sergilemişti. Fenerbahçe yönetimi Güney Koreli oyuncuyu uzun yıllar takımda tutmak istiyor ancak kulübün kasasını tatmin edecek güçlü bir teklif olursa takımdan ayrılmasına izin çıkacak.