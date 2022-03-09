FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae için Premier Lig ekibi devrede!

Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine kadroya katılan ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Kim Min Jae için transfer dedikoduları büyümeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine kadroya katılan ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Kim Min Jae için transfer dedikoduları büyümeye devam ediyor.
25 yaşındaki savunma oyuncusu için birçok takım bonservis bedeli için kulüple temaslara başladı.
İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre işte transferdeki son detaylar...