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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae için Premier Lig ekibi devrede!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.. Güney Koreli yıldız için Avrupa devleri harekete geçerken son oynanan maçta İngiliz devinin gözlemcileri 25 yaşındaki futbolcu için notlar aldı. İşte transferdeki son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 11:33
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae için Premier Lig ekibi devrede!

Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine kadroya katılan ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Kim Min Jae için transfer dedikoduları büyümeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae için Premier Lig ekibi devrede!

25 yaşındaki savunma oyuncusu için birçok takım bonservis bedeli için kulüple temaslara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae için Premier Lig ekibi devrede!

İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre işte transferdeki son detaylar...

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