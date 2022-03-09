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Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

Son dakika spor haberi: Brezilyalı futbolcunun Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek için düğmeye basması sonrası Fenerbahçe’den çok flaş bir hamle geldi... Sarı-lacivertliler, Pednriho’nun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçti. Sarı-lacivertli yönetimin elini çabuk tutarak transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.

Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR
Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüp yetkilileri ile görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği belirlendi.

Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Sambacı'nın bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı ifade edildi. Brezilya U23 takımının formasını 14 kez giyen ve 3 gol atan genç yıldız bu sezon Shakhtar'da 19 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

4 GOL VE 3 ASİSTİ VAR
4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Pedrinho'nun Transfermarkt'a göre değeri 17 milyon Euro. Sambacı'nın durumunu birçok kulübün takip ettiği ve teklif hazırlığı yaptığı da belirtiliyor.

Fenerbahçe Pedrinho için atağa kalktı! Menajeriyle temasa geçildi

Fenerbahçe yönetimi bu nedenle elini çabuk tutmak istiyor. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde teklifini iletecek.

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