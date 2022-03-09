FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre başkan Koç yaklaşık 2 aydır temas halinde olduğu Löw'den artık bir karar vermesini isteyecek.
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Kritik zirveden ya Alman hoca ile anlaşıldığının müjdesinin çıkacağı ya da pazarlıkların sona ereceği belirlendi. Ali Koç ile Löw arasında yaklaşık 1 ay önce yapılan zirvede taraflar belli bir noktaya gelmişti.