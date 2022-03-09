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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik adam operasyonu hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde yönetimin, Löw’e son teklifini ileteceği ve artık tecrübeli hocanın kararını vermesini isteyeceği öğrenildi. Eğer Löw ‘evet’ derse sözleşme için hazırlıklara başlanacak. Olumsuz bir durumda ise Bielsa ile görüşme yapılacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti
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Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

Takvim'in haberine göre başkan Koç yaklaşık 2 aydır temas halinde olduğu Löw'den artık bir karar vermesini isteyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

MASAYA YATIRILACAK
Kritik zirveden ya Alman hoca ile anlaşıldığının müjdesinin çıkacağı ya da pazarlıkların sona ereceği belirlendi. Ali Koç ile Löw arasında yaklaşık 1 ay önce yapılan zirvede taraflar belli bir noktaya gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

Ancak tecrübeli hocanın istediği transfer bütçesi, yardımcılarının maliyeti ve bazı sözleşme şartlarında pürüzler yaşandığı ifade edilmişti. Yeni görüşmede bu konuların tekrar masaya yatırılacağı gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

Koç'un Löw'ü ikna etme konusunda kararlı olduğu, Alman hocanın da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Eğer kritik zirveden olumlu bir sonuç çıkarsa hemen sözleşme için hazırlıklara başlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

TARAFTAR ONU BEKLİYOR
Fenerbahçe camiası gözünü tamamen Joachim Löw'ün vereceği karara çevirmiş durumda... Sarı-Lacivertli taraftarlar 8 yıla ulaşan şampiyonluk hasretine Alman teknik adam ile nokta konulabileceğini düşünüyor. Löw'ün Ali Koç'a vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

KOÇ'UN BIELSA'YA BÜYÜK HAYRANLIĞI VAR
Ancak yönetim olası bir kötü tabloya karşın B planını da yaptı. Ali Koç'un Joachim Löw'le anlaşamaması halinde Marcelo Bielsa ile bir araya geleceği belirlendi. Kısa bir süre önce Leeds United'tan ayrılan Arjantinli hocaya karşı Koç'un büyük bir hayranlık beslediği biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kritik zirve! Yönetim Almanya'ya gitti

Başkan Koç sezon başında teknik adam ararken, "Bielse ayarında bir isim getireceğim" ifadesini kullanmıştı. Arjantinli hoca yeniden Fener'in gündeminde.

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