Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

Süper Lig'de son yıllarda başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, 2021-22 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başladı. Büyük umutlarla girilen sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Türkiye Kupası gibi turnuvalardan elendi. Süper Lig'de ise zirvenin uzağında kaldı. Portekizli teknik adam Pereira'nın yerine gelen İsmail Kartal da beklenen etkiyi yaratamayınca Fenerbahçe'de gözler yeni hocaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Löw ismi ön plana çıksa da Fenerbahçe Daniel Farke ile de temas kurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 09:07
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

Koç'un buradan Almanya'ya geçerek teknik direktör aday listesinin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile yeni bir görüşme yapacağı kaydedildi. Löw konusunun 2 hafta içerisinde çözülebilecek seviyede olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

Ancak Almanya'dan gelen bilgiler, tecrübeli teknik adamın henüz Fenerbahçe ile ilgili kesin kararını vermediği yönünde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILDI

Fenerbahçe için bir başka ciddi aday Jorge Jesus. Portekizli teknik adam daha önce başkan ve yönetici seviyesinde sarı-lacivertlilerle görüştü ve anlaşmaya sıcak baktığını bildirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'la adı anılan Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Daniel Farke sürprizi! Joachim Löw...

Sezona Norwich'te başlayan Farke, Ocak ayında Rus ekibi Krasnodar'a geçmiş, savaş dolayısıyla maça çıkmadan ayrılmıştı.

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