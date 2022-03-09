"Biz demiştik!"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde: "F.Bahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır TFF'ye, MHK'nin yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi, defaatle dile getirmiştik. Ligimizin bitmesine 10 hafta kala yapılan bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir. Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir."

TFF'YE SORULAR VE AÇIKLAMA TALEBİ

Yapılan açıklamada, TFF'ye çeşitli sorular da yöneltildi: 1- Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün, bir kez daha yüksek sesle soruyoruz, Türk futbolu kimlerin elindedir? 2- Perde arkasında neler yaşanmaktadır? 3- Bugün, sezonun geri kalanında görev verilmeyecekleri açıklanan hakemlerin, bu sezon boyunca orta hakem ve VAR hakemi olarak yönettikleri 150'nin üzerindeki maç hakkında ne düşünmemiz gerekiyor? 4- Kalan ve giden hakemler hangi kriterlere göre belirlendi? 5- Liste dışı kalanlar için ne gerekçeyle bu karar verildi? 6- Yüksek performansı dolayısıyla görev süresi bir sezon daha uzatılan bir hakem, bugün nasıl bir sebeple sezon ortasında liste dışı bırakıldı?" Türk futbolunun böyle bir yönetim şeklini hak etmediği vurgulanarak, "Futbolumuzun bekası için bu soruları soruyor; bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunulan paradoksun giderilmesi hem de vicdanların rahatlaması adına gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.