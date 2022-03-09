Arda imzayı attı

Fenerbahçe'nin 'kayıp sezondaki' en büyük 'kazancı' olan Arda Güler ile yeni sözleşme imzalandı. 13 yaşında keşfedilerek Gençlerbirliği Kulübü'nden altyapıya transfer edilen Arda ile 13 Ocak 2021'de profesyonel kontrat yapılmıştı. Sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayında bitecek genç orta saha oyuncusu gösterdiği performansal Ajax, Real Madrid gibi kulüplerin radarına girmişti. Arda'yı hemen kaybetmek istemeyen sarı-lacivertlliler de elini çabuk tuttu. Yönetim, Arda Güler ile 3 yılık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki oyuncunun ücretine de iyileştirme yapıldı. Gelecek sezon takımın en önemli ismi olacak.

ALMANLAR HAYRAN KALDI

Menajer Erkan Söğüt, Almanya U-17 ile Türkiye U-17 arasındaki maçı yerinde takip ettiğini söyledi. Söğüt "Yanımdaki Almanların hepsi 'Bu çocuk rahat rahat Bundesliga'da oynar' dediler. Yetenekli olduğu kadar, oyun bilgisi de yüksek" ifadelerini kullandı.