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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

Spor haberi... Yeni sezon için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe yepyeni bir kadro kurmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in listesindeki isimlerden biri de esk Beşiktaşlı Anderson Talisca... Kanarya, Talisca'yı transfer etmek isterken, Brezilyalı yıldızın menajerinden de ilginç bir hamle geldi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

Kanarya, Ali Koç başkanlığında hüsran dolu sezonlar geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç son olarak katıldığı bir dernek yemeğinde "Başarılı olmadan gitmeyeceğim" demişti. Gelecek sezon için çok ciddi bir çalışma içinde olan Koç, teknik direktörlük için Joachim Löw ve bu ayardaki hocalarla temasını sürdürürken saha içini de yıldızlarla donatmayı planlıyor. Bu isimlerden biri de geçmişte ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca. 28 yaşındaki futbolcu için temaslar başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

ROTASI TÜRKİYE OLABİLİR
Anderson Talisca, Beşiktaş sonrası sürpriz bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. Fotomaç'ta yer alan haberde, Evergrande'de oynadıktan sonra Al-Nassr ile anlaşan Brezilyalı futbolcu son zamanlarda hiç mutlu değil. Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr'ın Al-İttihad'a 2-1 yenildiği maçta tribünlerin protesto ettiği Talisca, sert bir şekilde onlara cevap verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

Suudi Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyan yıldız futbolcuyu Türkiye'den hem Fenerbahçe hem de eski kulübü Beşiktaş istiyor. Büyük yetenek ülkemize dönebilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

CAMİA HEYECANLI
Talisca ile Fenerbahçe isimlerinin yan yana gelmesi dahi taraftarı heyecanlandırırken bu durumu pekiştiren bir gelişme daha yaşandı. 28 yaşındaki futbolcunun bağlı olduğu menajerlik şirketi Carlos Leite, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ DA TALİSCA'NIN PEŞİNDE!
Büyük bir yetenek olan Talisca'yı sadece F.Bahçe değil eski kulübü Beşiktaş da istiyor. Teixeira'nın Brezilya'ya dönmek için görüşmeler yaptığı dönemde Kartal yerini eski yıldızı ile doldurmak istiyor.

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