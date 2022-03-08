TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Anderson Talisca hamlesi! Beşiktaş...

Kanarya, Ali Koç başkanlığında hüsran dolu sezonlar geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç son olarak katıldığı bir dernek yemeğinde "Başarılı olmadan gitmeyeceğim" demişti. Gelecek sezon için çok ciddi bir çalışma içinde olan Koç, teknik direktörlük için Joachim Löw ve bu ayardaki hocalarla temasını sürdürürken saha içini de yıldızlarla donatmayı planlıyor. Bu isimlerden biri de geçmişte ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca. 28 yaşındaki futbolcu için temaslar başlayacak.
ROTASI TÜRKİYE OLABİLİR
Anderson Talisca, Beşiktaş sonrası sürpriz bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. Fotomaç'ta yer alan haberde, Evergrande'de oynadıktan sonra Al-Nassr ile anlaşan Brezilyalı futbolcu son zamanlarda hiç mutlu değil. Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr'ın Al-İttihad'a 2-1 yenildiği maçta tribünlerin protesto ettiği Talisca, sert bir şekilde onlara cevap verdi.
Suudi Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyan yıldız futbolcuyu Türkiye'den hem Fenerbahçe hem de eski kulübü Beşiktaş istiyor. Büyük yetenek ülkemize dönebilir.