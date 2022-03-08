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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'ye ceza yolda! Trabzonspor derbisinde....

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Dev derbi hakkında soruşturma başlatılırken, 70 taraftar hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'nin de ceza alması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'ye ceza yolda! Trabzonspor derbisinde....

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma saha içi mücadelesi kadar saha dışı olaylarıyla da hararetli geçti. Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi. Öyle ki ilk yarının bitiş düdüğünün ardından bir kişi sahaya girerek Küçük'e saldırmaya çalıştı. Yaşanan tüm olayların ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sabah'ın haberine göre; Hakemin üzerine yürüyen taraftar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 16. maddesinde düzenlenen 'yasak alanlara girme' suçundan soruşturma başlattı. Tansiyonu yüksek maça dair ayrıca 70 taraftar hakkında daha işlem yapıldı. Usulsüz giriş, sahaya yasak madde atan ve sokan, kavgaya karışıp taşkınlık yapan taraftarlar hakkında da soruşturma yürütüldü. Savcılığın talimatıyla yeni tespitlerin ortaya çıkma ihtimaline binaen kamera kayıtları da incelenmeye alındı.

AĞIR CEZA YOLDA!

Yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan F.Bahçe'ye ağır ceza gelmesi bekleniyor.

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