İşte gerçek Kadıköy!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede inanılmaz bir atmosfer vardı. Bu sezon Kadıköy'de sürekli başkan Ali Koç, yönetim ve futbolcular protesto ediliyordu. Sarı-lacivertli tribünler bu karşılaşmadan önce sadece destek vereceklerini açıklamışlardı. Dediklerini de yaptılar. Fırtına ile oynanan maçta Kadıköy ezeli rakiplerine geçit vermediği yılları hatırlattı. Kulakları sağır eden bir gürültü vardı. İrfan Can'ın atılması tribünleri daha da ateşledi. Seyirciler adeta atılan oyuncunun yerine kendilerini koydular. Takıma tezahüratlarıyla büyük bir enerji verdiler. 10 kişilik takımın eksiğini kapattılar.