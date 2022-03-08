FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik adam seferi! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.
Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.