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FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik adam seferi! İşte hedefteki 2 isim

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç öncelikle Bielsa ile görüşecek. Sonraki durak Joachim Löw...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik adam seferi! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik adam seferi! İşte hedefteki 2 isim

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik adam seferi! İşte hedefteki 2 isim

Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.

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