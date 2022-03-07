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Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Martin Odegaard, Norveç basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Mesut Özil'le kıyaslanmasına da yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 17:17
Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, Norveç basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Mesut Özil'le kıyaslanmasına da değindi.

Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

Norveç basınından TV2'ye konuşan Martin Odegaard, "Kendimi başka oyuncularla kıyaslamayı pek sevmiyorum ancak Mesut Özil gibi bir isimle kıyaslanmak onur verici bir şey. Bu kıyası iltifat olarak alabilirim. Özil, küçükken en çok özendiğim oyuncular arasındaydı" dedi.

Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

Martin Odegaard, takımdaki rolü hakkında kendisini "Topa sahipken bir sanatçı, topsuz oyunda da bir canavar" olarak tanımladı.

Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yorumlarına, "Kendimi her zaman toplu oyunda daha iyi gördüm. Ancak futbolun geldiği noktada, her geçen gün savunma görevlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyorum ve kendimi oyunun iki yönünde de geliştirmeye çalışıyorum" cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol atıp 4 de asist kaydetti.

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