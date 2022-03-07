Son dakika spor haberleri: Martin Odegaard'dan Mesut Özil sözleri! "Ona özeniyorum"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yorumlarına, "Kendimi her zaman toplu oyunda daha iyi gördüm. Ancak futbolun geldiği noktada, her geçen gün savunma görevlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyorum ve kendimi oyunun iki yönünde de geliştirmeye çalışıyorum" cevabını verdi.