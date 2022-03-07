Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

İki de gol kaçtı. İkinci yarıda Trabzonspor oyunu rölantiye aldı. 'Skor avantajına sahibiz' dediler, rakip 10 kişi... Pas oyununa rağbet edelim ve bu şekilde işi götürelim. Ama Fenerbahçe'nin gol ısrarı, üretkenlik olmasa da sahada kendini hissettiriyordu. Nihayet bir duran topta skora denge geldi.

Sonrasında tabii ki o kadar eksik oynamaktan yorgunluk başladı F.Bahçe'de... Trabzonspor da son bölümde hücuma ağırlık vermeye başladı. İki önemli pozisyonu değerlendiremediler. Nwakaeme'nin kaçırdığı ise çok netti...