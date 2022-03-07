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Kim Min-Jae'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçında müthiş hareket! Uzatma anlarında...

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelirken, müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın son anlarında Fenerbahçe'nin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-Jae'nin hareketi alkış topladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 09:27
Kim Min-Jae'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçında müthiş hareket! Uzatma anlarında...

90+6'DA 60 METRELİK DEPAR

Hürriyet'in haberine göre; özellikle maçın son anlarında birçok kritik pozisyonda müdahalede bulunarak golü önleyen Kim, 90+6. dakikada attığı deparla maçı bitiren hamleyi yaptı.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçında müthiş hareket! Uzatma anlarında...

Son dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştıran Trabzonspor ani atağa çıktı.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçında müthiş hareket! Uzatma anlarında...

MAÇI BİTİREN HAMLE

Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koşarak maçı bitiren hamleyi yaptı.

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