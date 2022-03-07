Fenerbahçe'yi dev maçta yenilgiden kurtaran isim Miha Zajc oldu. On kişiyle müthiş bir savaş veren sarı-lacivertliler, 71. dakikada Sloven oyuncunun attığı golle eşitliği sağlayıp, sahadan bir puanla ayrıldı. Geçen hafta Kasımpaşa ağlarını da sarsan Zajc üst üste ikinci haftayı da boş geçmedi. İyi bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcu, ligde 27 maçta 6 gol kaydetti. Zajc son 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu, "20 dakikalık bölümü domine ettik. Sonra 10 kişi oynamaya başladık ama yine iyi savaştık. Bu oyunu sürdürmeliyiz. Sahaya karakter koyduk" dedi.