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Kara bir leke

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik maç sonunda sert konuştu. İşte o sözleri: Bu akşam Türk futbolunda lekedir. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Kara bir leke
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik maç sonunda sert konuştu. İşte o sözleri: Bu akşam Türk futbolunda lekedir. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir.
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