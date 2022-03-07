Kara bir leke

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik maç sonunda sert konuştu. İşte o sözleri: Bu akşam Türk futbolunda lekedir. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik maç sonunda sert konuştu. İşte o sözleri: Bu akşam Türk futbolunda lekedir. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir.