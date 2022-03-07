Kadıköy'de eşitlik

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un dünkü dev randevusu nefes kesti. Süper Lig'de 19 haftadır lider olan Karadeniz devi, 24 yıldır yenemediği ezeli rakibini bu kez devirmek, şampiyonluk yoluna kayıpsız devam etmek istiyordu. Son 3 maçını kazanan Kanarya da bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyordu. 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördü, hemen ardından Nwakaeme Fırtına'yı öne geçirdi. Ancak sarı-lacivertli takım pes etmedi. Birçok net pozisyon da bulmasına rağmen ilk yarıda kaleci Uğurcan Çakır'ı aşmayı başaramadı.

24 YILLIK SERİ 25 SENEYE YÜKSELDİ

İkinci devrede de karşılıklı ataklarla geçti. Her iki takım da birçok pozisyon buldu. 71'de Zajc eşitlik golünü attı. Karşılaşma 1-1 sona erdi, puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında 24 yıllık serisine devam etti... Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda ligde Trabzonspor'a son olarak 23 Ağustos 1997 tarihinde 3-1 mağlup olmuştu. Kanarya, 25 maçtır Trabzonspor'a kaybetmezken, bu müsabakalardan 13 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Karadeniz devi de yenilmezlik serisini devam ettirerek istediğini aldı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991'de ise 3-0'lık sonuçla aldı.