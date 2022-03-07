"Gücümüzü gösterdik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tribünlere koşan sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Tecrübeli hoca, "Taraftara çok teşekkür ediyorum. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. Galibiyeti de kaçırdık. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece bu mücadeleyi ortaya koyacağız. Hiç merak etmesinler" diye konuştu. İstatistiklerde üstün olduklarını kaydeden Kartal, kırmızı kartın planları bozduğunu söyledi: "11 şut attık rakip 17 şut attık. Net 4 pozisyona girdik, rakip 3. Biz 25 orta açtık, rakip 12 orta yapmış. Biz 113 km koştuk, rakip 117 koştu biz 1 kişi eksiktik" diye konuştu.

G.SARAY'A ATTI FENER'E KAÇIRDI

90+2'de Trabzonsporlu Edin Visca mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Bosna Hersekli futbolcu, Galatasaray derbisinde Taylan'ın pas hatasıyla kazandığı topu 90'da nefis bir şutla gole çevirmişti. Dün ise Djaniny'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Visca'nın şutu az farkla auta gitti. Visca dün dev maçı boş geçti.

TARİHTE İLK KEZ YAŞANDI

Fenerbahçe takımına, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun her iki yarısında da Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda kırmızı kart çıktı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Güney Koreli stoper Kim Min-Jae çift sarıdan atılmıştı. Dün ise maçın henüz 18. dakikasında İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

KAPALI GİŞE OYNANDI

Fenerbahçe taraftarları zorlu maça büyük ilgi göstermiş ve biletleri bitirmişti. Tribünler tıklım tıklım dolarken, hakeme büyük tepki gösterildi.