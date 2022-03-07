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Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Ahmet Özdemir'e taziye mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor derbisini izlediği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Ahmet Özdemir için taziye mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 15:34
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Ahmet Özdemir'e taziye mesajı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor müsabakasını izlediği esnada hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftara Ahmet Özdemir için resmi internet sitesinden taziye mesajı yayınladı.

İşte o açıklama;

"Dün akşam Fenerbahçemizin, Trabzonspor ile oynadığı müsabakayı televizyon başında izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Ahmet Özdemir'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kalbinden Fenerbahçe sevgisini eksik etmeyen, sarı laciverte olan aidiyetiyle bizleri derinden etkileyen 27 yaşındaki genç taraftarımız, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi."

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