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Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart sonrası Ahmet Özdemir kalbine yenik düştü!

Kocaeli’de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 09:37
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart sonrası Ahmet Özdemir kalbine yenik düştü!

Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı.

İHA'nın haberine göre; Özdemir'in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

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