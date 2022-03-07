Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.