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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo ve Filip Novak da idmanda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:12
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Luiz Gustavo ve Novak...

Fenerbahçe, 8 Mart Salı günü izin yapacak ve 9 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

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