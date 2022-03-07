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Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezon başında Mergim Berisha, Diego Rossi gibi gol silahlarını kadrosuna katmasına karşın istediği verimi alamayan Kanarya, rotasını Katar'a döndü. Fenerbahçe, gol yollarındaki bitiricilik sorununu Michael Olunga transferiyle sonlandırmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:22
Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırlamış ve 10 kişi kaldığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Kanarya'da en büyük sorun, gol sıkıntısı olmuştu.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Fenerbahçe, sezon başında Mergim Berisha ve Diego Rossi'yi kadrosuna katarken, her iki isimden de istediği verimi alamamıştı. Özellikle bitiricilik konusunda sorun yaşayan Kanarya, sezon sonunda yeni bir santrfor kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Bu bağlamda sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda da kadrosuna katmak istediği ve iletişim kurduğu Michael Olunga'yı transfer etmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

SEZON SONUNDA...
Bu sezon Al Duhail'de adeta fırtına gibi esen Michael Olunga, bitirici özelliği ile dikkat çekiyor. Öte yandan Olunga için Fenerbahçeli yöneticilerin, sezon sonunda resmi girişimlere başlayacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Mergim Berisha'ya sezon sonunda teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak ve Diego Rossi'yi de kiraladığı kulübe geri gönderecek. Peki, Michael Olunga kimdir? İşte detaylar...

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

PİVOT SANTRFOR!
26 Mart 1994'te Kenya'nın Nairobi şehrinde dünyaya gelen Michael Olunga, atletik fiziğiyle ön plana çıkıyor. 1.93 boyundaki golcü futbolcu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Kariyerine ülkesinin takımlarından Tusker'de başlayan Olunga, daha sonra Thika United, Gor Mahia, Djurgarden, Zhicheng, Girona, Hengfeng, Reysol, Al-Duhail gibi takımlarda oynadı.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Bu sezon Katar Ligi'nde muhteşem bir performans sergileyen Olunga, 20 maçta 22 gol atarken, 1 de asist üretti. Olunga toplam 1641 dakika sahada kalmayı başardı.

Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Öte yandan Olunga, Kenya milli takımı ile toplam 46 maça çıkarken, rakip fileleri 19 kez de sarsmayı başardı.

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