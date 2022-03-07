Fenerbahçe aradığı gol makinesini Katar'da buldu! Hedef Michael Olunga

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırlamış ve 10 kişi kaldığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Kanarya'da en büyük sorun, gol sıkıntısı olmuştu.

Fenerbahçe, sezon başında Mergim Berisha ve Diego Rossi'yi kadrosuna katarken, her iki isimden de istediği verimi alamamıştı. Özellikle bitiricilik konusunda sorun yaşayan Kanarya, sezon sonunda yeni bir santrfor kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.