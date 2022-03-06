Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve teknik direktörlük yanıtı! "Zamanı gelince..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızının düğününde konuşan Demirel, "İsmail Hocamı çok severim. Kızı var, benim de kızım var. " Hatta kızını nasıl verdin?' dedim. 'Zamanı gelince, sen de kızını vereceksin' dedi. " ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu ve teknik direktörlük için bir kıyaslama yapan genç teknik adam, "Futbolcuyken tek başınasın. Ancak teknik direktörlük de keyifli. Süleyman Hurma sağ olsun inanıyor, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedeflerim vardı. Süleyman Hurma, bana çok inandı. Görüşmemizde söylediklerim anlamlı geldi ve bu şansı verdi." diye konuştu.