Taraftar akın etti

Süper Lig'de Kanarya'nın Ülker Stadı'nda lider Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya ilgi büyük. Öncelikli satışa ayrılan biletler tükenmişti. Genel satışa çıkan biletler de 1 dakika içinde bitti. Kadıköy'deki dev derbi bugün kapalı gişe oynanacak. Sarılacivertli taraftarlar da lig ikinciliği için büyük önem taşıyan mücadeleye özel hazırlıklar yapıyor. Bu maç için pankartlar hazırlandı. Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında başkan Ali Koç, yöneticiler ve futbolculara sürekli protestolar vardı. Taraftarlar sadece bu maç özelinde tepkilerini saklı tutacaklar. 3 puan için takımı tezahüratlarıyla motive edecekler