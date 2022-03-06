Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - İsmail Kartal Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrası konuştu! "Bu kadar kolay mı?"

SPOR HABERİ - İsmail Kartal Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrası konuştu! "Bu kadar kolay mı?"

Spor haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 18. dakikasından itibaren 10 kişi kaldığı mücadelede geriye düşse de pes etmedi ve zorlu mücadeleden 1 puan ile ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan Sarı-Lacivertliler'in çalıştırıcısı İsmail Kartal "Ne tesadüftür ki ilk maçta da orada kırmızı, bu maçta da kırmızı kart. İnanamıyorum yani. Bu kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 22:13
SPOR HABERİ - İsmail Kartal Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrası konuştu! "Bu kadar kolay mı?"

İşte İsmail Kartal'ın o sözleri...

Stadı dolduran büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Onlar varsa, biz varız. 10 kişi kalmamıza rağmen büyük Fenerbahçe ailesi için savaştık. Geldiğimden beri oyuncularıma hep onları anlattım. 10 kişi, geriye düştük ama kazanmak için oynadık.

Biz iyi yoldayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

10 kişiyle alınan bu 1 puan, çok anlamlı ve çok kıymetli. Ortaya koyduğumuz mücadelenin gücünü taraftarımıza armağan ediyorum.

11-11 oynasaydık, bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum. Bütün planlarım tutmuştu, o kırmızı karta kadar. Kırmızı karttan sonra da oyuncularım mücadelesini ve planı sürdürdüler.

Ne tesadüftür ki ilk maçta da orada kırmızı, bu maçta da kırmızı kart. İnanamıyorum yani. Bu kadar kolay mı?

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