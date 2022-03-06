SPOR HABERİ - İsmail Kartal Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrası konuştu! "Bu kadar kolay mı?"

İşte İsmail Kartal'ın o sözleri...

Stadı dolduran büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Onlar varsa, biz varız. 10 kişi kalmamıza rağmen büyük Fenerbahçe ailesi için savaştık. Geldiğimden beri oyuncularıma hep onları anlattım. 10 kişi, geriye düştük ama kazanmak için oynadık.

Biz iyi yoldayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

10 kişiyle alınan bu 1 puan, çok anlamlı ve çok kıymetli. Ortaya koyduğumuz mücadelenin gücünü taraftarımıza armağan ediyorum.

11-11 oynasaydık, bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum. Bütün planlarım tutmuştu, o kırmızı karta kadar. Kırmızı karttan sonra da oyuncularım mücadelesini ve planı sürdürdüler.

Ne tesadüftür ki ilk maçta da orada kırmızı, bu maçta da kırmızı kart. İnanamıyorum yani. Bu kadar kolay mı?