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SPOR HABERİ - İsmail Kartal Fenerbahçe Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalarda bulundu! "Bugün kazanmak istiyoruz!"

Spor haberi... Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Trabzonspor derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 18:12
SPOR HABERİ - İsmail Kartal Fenerbahçe Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalarda bulundu! "Bugün kazanmak istiyoruz!"

İşte Kartal'ın o sözleri...

Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Mesut Özil'i kadroya döndü. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık. Sahamızda kazanmak istiyoruz.

Abdullah Avcı ile istikrarlı bir Trabzonspor var. Şampiyon olmak istiyorlar. Güçlü bir Trabzonspor var. Rakip kim olursa olsun bugün kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle takımımız iyi oynayacaktır. İnşallah her şey planladığımız gibi olur.

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