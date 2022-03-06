SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den Trabzonspor derbisi sonrası flaş paylaşım! Maçın oyuncusu...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi 1-1 berabere kalırken, karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de mücadelenin ardından flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz "maçın oyuncusunu" bu maç seçemiyoruz!

Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen BÜYÜK TARAFTARIMIZDIR!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz "maçın oyuncusunu" bu maç seçemiyoruz!



Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen BÜYÜK TARAFTARIMIZDIR! pic.twitter.com/w9wayHpaGe