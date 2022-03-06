SPOR HABERİ - Fenerbahçe Trabzonspor maçında golden önce dikkat çeken an! Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dev karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakiplerinden Kadıköy ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler 10 kişi tamamladığı mücadelenin 22. dakikadasında 1-0 geriye düşse de Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında en yükseğe sıçrayan isim oldu ve başarılı kafa vuruşu sonrasında topu sağ direğin içinden ağlarla buluşturmayı başardı.

Bu organizasyon öncesi Yandaş'ın takım arkadaşlarına yaptığı işaret kameralara böyle yansıdı.

İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)