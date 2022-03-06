Jin-Ho Jo F.Bahçe’de

Kim-Mın Jae'nin futbolculuğu kadar profesyonelliğinden de çok memnun olan Fenerbahçe, Güney Kore'den bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Jin-Ho Jo'yu renklerine bağladı. 18 yaşında, 1.72 boyundaki futbolcu orta sahada oynuyor. Jin-Ho Jo, U-19 takımı için transfer edildi. Ülkesinde 'Yerel İniesta'' olarak biliniyor.
Kim-Mın Jae'nin futbolculuğu kadar profesyonelliğinden de çok memnun olan Fenerbahçe, Güney Kore'den bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Jin-Ho Jo'yu renklerine bağladı. 18 yaşında, 1.72 boyundaki futbolcu orta sahada oynuyor. Jin-Ho Jo, U-19 takımı için transfer edildi. Ülkesinde 'Yerel İniesta'' olarak biliniyor.