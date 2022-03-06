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Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Altay Bayındır'ın sakatlığının sona ermesiyle beraber yeniden yedek kulübesine çekilen Berke Özer'de flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek genç oyuncu için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 09:44
Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının sona ermesiyle beraber yeniden yedek kulübesine dönen Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşanadı.

Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

Sarı lacivertlilerin Berke'yi takımda tutmak istediği ve bunun için genç eldivenle görüşme yaptığı bilinirken, Berke cephesinden Fenerbahçe'ye olumlu bir yanıt gelmediği ve görüşmelerde henüz mesafe alınamadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

SEZON SONUNDA...
Öte yandan Berke'nin, kariyeriyle ilgili yeni kararını sezon sonunda almak istediği ve bunu da Fenerbahçeli yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

GÖRÜŞMELER DURDU
Öte yandan Fenerbahçeli yetkililerle Berk Özer'in temsilcilerinin arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin tıkandığı, tarafların sezon sonunda yeniden buluşacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

Berke bu sezon toplamda 19 maçta oynarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maçta da ağlarında gol görmedi.

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