Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Görüşmeler durdu

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının sona ermesiyle beraber yeniden yedek kulübesine dönen Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşanadı.

Sarı lacivertlilerin Berke'yi takımda tutmak istediği ve bunun için genç eldivenle görüşme yaptığı bilinirken, Berke cephesinden Fenerbahçe'ye olumlu bir yanıt gelmediği ve görüşmelerde henüz mesafe alınamadığı kaydedildi.