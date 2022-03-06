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Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Altay Bayındır'dan hakem isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır maçın ardından açıklamalarda bulundu. Altay, "İrfan'ın ayağı havada, rakip oyuncu yere düşüyor. Pozisyon icabı ayağını yere koyuyor. Koymasın mı? Görmeden oluyor. Biraz daha dikkat edilsin istiyorum ben." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 21:34
Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Altay Bayındır'dan hakem isyanı!

Altay Bayındır, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALTAY'IN AÇIKLAMALARI:

İki maçtır aynı şeyi yaşıyoruz. 70-80 dakika 10 kişi oynadık. Takımımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız da çok destek oldu. Son dakikaya kadar kazanmak için oynadık. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Aut atışında topu diktim, hızlı başlayacağız ve belki gol bulacağız. Rakip oyuncu geldi ve topa vurdu. Bunu hakeme sordum. 'Pozisyonu izle ve bak, sarı kartlık pozisyon' dedim.

İrfan'ın ayağı havada, rakip oyuncu yere düşüyor. Pozisyon icabı ayağını yere koyuyor. Koymasın mı? Görmeden oluyor. Biraz daha dikkat edilsin istiyorum ben.

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