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FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI İZLE - İlk 11'ler - Yayın bilgileri - Maçtan notlar

Süper Lig'in 27 hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor ile 131. kez karşı karşıya... Herkesin sonucunu merakla beklediği derbi mücadelesi ile ilgili başta iki takım taraftarları tüm sporseverler nefesini tuttu gelişmeleri takip ediyor...  Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin yayın bilgilerini araştıranlar iki takımdaki son durumu ve maçta kimlerin oynayacağını da merak ediyor... Aranan merak edilen tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:42 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:47
FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI İZLE - İlk 11'ler - Yayın bilgileri - Maçtan notlar

DERBİ HEYECANI FOTOMAC.COM.TR'DE - Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor... Ev sahibi ekip Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda maçı kazanmak istiyor. Konuk Trabzonspor da şampiyonluk yolunda fire vermeden ilerlemek... Karşılaşma ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen futbolseverler de takipte... İşte önemli derbi bilgileri!

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Derbi, 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Ahmetcan, Peres, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

📌ÖNE ÇIKAN NOTLAR

* İki takım daha önce 130 defa karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe'nin 49-42 üstünlüğü bulunuyor.

* Fenerbahçe, derbilerde Trabzonspor ağlarını 163 defa sarstı.

* Ligde iki takım 97 kez karşılaştı. Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 defa kazandı.

* Fırtına rakibine 145 gol attı SARI-lacivertliler ligde rakibine 128 gol attı.

* Trabzonspor'un Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 100 golü bulunuyor.

* İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe, Trabzonspor'a 28-12 ile üstünlük sağladı.

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