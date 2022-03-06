FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI İZLE - İlk 11'ler - Yayın bilgileri - Maçtan notlar

DERBİ HEYECANI FOTOMAC.COM.TR'DE - Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor... Ev sahibi ekip Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda maçı kazanmak istiyor. Konuk Trabzonspor da şampiyonluk yolunda fire vermeden ilerlemek... Karşılaşma ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen futbolseverler de takipte... İşte önemli derbi bilgileri!

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda❓

Derbi, 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR 👉🏼 CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

MUHTEMEL İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Ahmetcan, Peres, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

📌ÖNE ÇIKAN NOTLAR

* İki takım daha önce 130 defa karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe'nin 49-42 üstünlüğü bulunuyor.

* Fenerbahçe, derbilerde Trabzonspor ağlarını 163 defa sarstı.

* Ligde iki takım 97 kez karşılaştı. Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 defa kazandı.

* Fırtına rakibine 145 gol attı SARI-lacivertliler ligde rakibine 128 gol attı.

* Trabzonspor'un Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 100 golü bulunuyor.

* İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe, Trabzonspor'a 28-12 ile üstünlük sağladı.