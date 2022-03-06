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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe TFF'ye seslendi! "Cevap bekliyoruz"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak TFF'ye seslendi. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, "1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 12:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe TFF'ye seslendi! "Cevap bekliyoruz"

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizzat kendileri tarafından oynatılmış ulusal turnuvalarda kazandığımız 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dâhil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığımız resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 1 yıl (365 gün) geçti.

1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz.

TFF kayıtlarında, yakın geçmişte, bir kulüp için bu şampiyonlukların tanınmasının örneği açıkça ortada dururken bugün aynı hakka sahip olan başta Kulübümüz olmak üzere hiçbir kulübün hakkı yok sayılamaz.

Hiçbir bahane bu tarihi gerçeği saklayamaz! Cevabı geciktirmek, bu tarihi yok sayamayacağı gibi cevapsız geçen her gün, bu konuda başvuru yapan birçok kulübün haklılığını daha da perçinlemek anlamına gelmektedir.

TFF'nin vereceği bu karar, aynı zamanda 1923 yılında kurulmuş olan kendi tarihine, Türk futbolunun tarihine ve Cumhuriyet tarihimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir.

Her ne şartta olursa olsun, gündem ve puan durumundan bağımsız olarak haklı davamızın takipçisi olmaya ve bizimle birlikte şampiyonlukları tescil edilmeyen kulüplerin de bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz.

Türk futbol tarihi, Türkiye Cumhuriyet tarihidir ve 1959 yılından ibaret değildir!

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