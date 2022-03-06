Haberler Fenerbahçe İşte derbi öncesi Fenerbahçe cephesinde yaşananlar!

İşte derbi öncesi Fenerbahçe cephesinde yaşananlar!

Fenerbahçe sezonun en kritik maçlarından birisine çıkıyor. Sarı lacivertliler, lider Trabzonspor'u konuk edeceği maçta mutlak 3 puan istiyor. Peki Kanarya'da bu dev maç öncesi neler yaşanıyor? İşte Fenerbahçe cephesindeki son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor da son 5 maçını kazandı. Bordo-mavililer Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u devirdi. Serilerini sürdürmek istiyorlar

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

Dev derbi öncesinde İsmail Kartal öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

Deneyimli çalıştırıcı "Bu maç lig ikinciliği için büyük önem taşıyor. Kazanarak geliyoruz, bu şekilde devam edelim. Aynı zamanda Trabzonspor maçları camiamız için bambaşka bir öneme sahip. Sizden elinizden gelenin fazlasını yapmanızı istiyorum. Maç önü taktiğimize uyarak, disiplinli ve sabırlı şekilde oynayacağız. Ancak hırsınız tepede olsun" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da sabırsızlıkla maçı bekliyor.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

İRFAN CAN SINIRDA

Kanarya'da dev mücadele öncesinde İrfan Can Kahveci sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli isim, kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

MESUT 7 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de maç öncesi en güzel haber Mesut Özil'den geldi. Tecrübeli futbolcu hastalık ve sakatlık sebebiyle uzun süredir yoktu. Trabzonspor'a karşı oynayabilecek duruma geldi. 7 maç sonra kadroda olacak. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

TARAFTAR AKIN ETTİ

Süper Lig'de Kanarya'nın Ülker Stadı'nda lider Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya ilgi büyük. Öncelikli satışa ayrılan biletler tükenmişti. Genel satışa çıkan biletler de 1 dakika içinde bitti. Kadıköy'deki dev derbi bugün kapalı gişe oynanacak. Sarılacivertli taraftarlar da lig ikinciliği için büyük önem taşıyan mücadeleye özel hazırlıklar yapıyor.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

Bu maç için pankartlar hazırlandı. Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında başkan Ali Koç, yöneticiler ve futbolculara sürekli protestolar vardı. Taraftarlar sadece bu maç özelinde tepkilerini saklı tutacaklar. 3 puan için takımı tezahüratlarıyla motive edecekler.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

"ENDİŞELİYİZ"

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması öncesinde resmi sitesinden hakem Zorbay Küçük ile ilgili endişe duyduklarını belirten bir metin yayınladılar. İşte o ifadeler: Sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak çıktığımız Trabzonspor deplasmanında takımımız hakem katliamıyla 10 kişi bırakılmıştı. Maç öncesi spekülasyonların Ali Şansalan'ı nasıl etkilediğini görmüştük. Şimdi yine soru işaretleri ile dolu bir hakem atandı. Gecenin bir yarısında atanmış olması olağandışı ve endişe vericidir. Bu atamaya dair, Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!"

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

İki takım daha önce 130 defa karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe'nin 49-42 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

F.Bahçe, derbilerde Trabzonspor ağlarını 163 defa sarstı.

Fenerbahçe'de son durum ne? Trabzonspor maçı öncesi...

Ligde iki takım 97 kez karşılaştı. Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 defa kazandı.

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