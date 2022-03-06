İşte derbi öncesi Fenerbahçe cephesinde yaşananlar!

Süper Lig 'de Kanarya'nın Ülker Stadı'nda lider Trabzonspor 'u ağırlayacağı karşılaşmaya ilgi büyük. Öncelikli satışa ayrılan biletler tükenmişti. Genel satışa çıkan biletler de 1 dakika içinde bitti. Kadıköy'deki dev derbi bugün kapalı gişe oynanacak. Sarılacivertli taraftarlar da lig ikinciliği için büyük önem taşıyan mücadeleye özel hazırlıklar yapıyor.

Bu maç için pankartlar hazırlandı. Fenerbahçe 'nin iç saha maçlarında başkan Ali Koç, yöneticiler ve futbolculara sürekli protestolar vardı. Taraftarlar sadece bu maç özelinde tepkilerini saklı tutacaklar. 3 puan için takımı tezahüratlarıyla motive edecekler.

"ENDİŞELİYİZ"

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması öncesinde resmi sitesinden hakem Zorbay Küçük ile ilgili endişe duyduklarını belirten bir metin yayınladılar. İşte o ifadeler: Sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak çıktığımız Trabzonspor deplasmanında takımımız hakem katliamıyla 10 kişi bırakılmıştı. Maç öncesi spekülasyonların Ali Şansalan'ı nasıl etkilediğini görmüştük. Şimdi yine soru işaretleri ile dolu bir hakem atandı. Gecenin bir yarısında atanmış olması olağandışı ve endişe vericidir. Bu atamaya dair, Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!"