Haberler Fenerbahçe Berke sezon sonuna

Berke sezon sonuna

Kanarya, Altay Bayındır'ın yedeği olan Berke Özer'i takımda tutmak istiyor. Bir süredir devam eden görüşmelerde mesafe alınamadı. 21 yaşındaki kaleci kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda vermek istediğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetim de görüşmeleri şu aşamada durdurdu. Taraflar sezon sonunda yeniden buluşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Berke sezon sonuna
Kanarya, Altay Bayındır'ın yedeği olan Berke Özer'i takımda tutmak istiyor. Bir süredir devam eden görüşmelerde mesafe alınamadı. 21 yaşındaki kaleci kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda vermek istediğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetim de görüşmeleri şu aşamada durdurdu. Taraflar sezon sonunda yeniden buluşacak.
DİĞER
Ünlü oyuncu Alp Navruz imaj tazeledi! İşte Alp Navruz’un yeni imajı!
Moda dünyasına el atan şarkıcı Seren Serengil'in hayvanseverliği kısa sürdü! Satışa çıkardığı ürünler büyük tepki çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor