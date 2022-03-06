Berke sezon sonuna

Kanarya, Altay Bayındır'ın yedeği olan Berke Özer'i takımda tutmak istiyor. Bir süredir devam eden görüşmelerde mesafe alınamadı. 21 yaşındaki kaleci kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda vermek istediğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetim de görüşmeleri şu aşamada durdurdu. Taraflar sezon sonunda yeniden buluşacak.
Kanarya, Altay Bayındır'ın yedeği olan Berke Özer'i takımda tutmak istiyor. Bir süredir devam eden görüşmelerde mesafe alınamadı. 21 yaşındaki kaleci kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda vermek istediğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetim de görüşmeleri şu aşamada durdurdu. Taraflar sezon sonunda yeniden buluşacak.