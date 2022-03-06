Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

Sarı-lacivertlilerin kayıp sezonundaki en büyük kazancı hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla, oyun zekasıyla, pozisyon bilgisiyle yakın geleceğe damga vurması beklenen genç futbolcu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürecek.