Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

Sarı-lacivertlilerin kayıp sezonundaki en büyük kazancı hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla, oyun zekasıyla, pozisyon bilgisiyle yakın geleceğe damga vurması beklenen genç futbolcu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürecek.
Sarı-lacivertlilerin kayıp sezonundaki en büyük kazancı hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla, oyun zekasıyla, pozisyon bilgisiyle yakın geleceğe damga vurması beklenen genç futbolcu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürecek.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Arda'yı da Avrupa kulüplerine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tuttu. Başkan Ali Koç'un da yakından ilgilendiği görüşmelerde sona gelindi.
Arda Güler, Fenerbahçe ile "Devam" dedi. Sarı-lacivertli camiayı sevince boğacak bu haber hafta arası resmileşecek. Arda Güler 5 yıllık bir kontratın altına imzası atacak.