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Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

Fenerbahçe, parlayan yıldızıyla yeni kontrat yapmak için anlaşmaya vardı. Taraftarların beklediği müjdeli haber sonunda geldi. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçından sonra resmi imzayı atacak. Arda Güler'in maaşında da iyileştirme yapılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

Sarı-lacivertlilerin kayıp sezonundaki en büyük kazancı hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla, oyun zekasıyla, pozisyon bilgisiyle yakın geleceğe damga vurması beklenen genç futbolcu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürecek.

Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Arda'yı da Avrupa kulüplerine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tuttu. Başkan Ali Koç'un da yakından ilgilendiği görüşmelerde sona gelindi.

Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

Arda Güler, Fenerbahçe ile "Devam" dedi. Sarı-lacivertli camiayı sevince boğacak bu haber hafta arası resmileşecek. Arda Güler 5 yıllık bir kontratın altına imzası atacak.

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