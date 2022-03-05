Taraftarlarla kazanacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'u yenerek takımın birlikteliği ve geleceği için yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Basın toplantısı yapan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzon iyi ama biz de iyiyiz. Kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. En büyük güçlerinin taraftar olacağını vurgulayan Kartal, "Bu maçı onlarla oynayacağız. Takımımıza güvenip, inansınlar. 90 dakika destek istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.



Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getiren İsmail Kartal, şöyle devam etti: "Son 3 maçı kazandık. Eksiklere rağmen 7 maçta 14 puan aldık. Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik. Prag maçlarında kabul etmemiz lazım, bizden üstün oynadılar. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek hedefimiz. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesi lazım. Fenerbahçe ruhuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Takımın öz güveni yerine gelmeye başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez."



YENİ SEZONU GÖRÜŞMEDİK



Sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal, yeni sezon için başkan Ali Koç ile şu an görüşmediklerini söyledi. Tüm odağının takımın ligi en iyi yerde tamamlaması olduğunu vurgulayan Kartal, lig bitince başkana detaylı bir rapor hazırlayacağını söyledi. Kartal ayrıca altyapıya transfer edilen 2006 doğumlu İsak Vural'ın transferinin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti, "Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz" dedi.



MESUT'U KİM OYNATMAZ!



Kartal, Mesut Özil'in kadroda yer alacağını belirterek, "Mesut bir dünya yıldızı ve bu takımın kaptanı. Kim onun gibi bir silahı kullanmak istemez. Hastalık ve sakatlık sebebiyle fiziksel açıdan arkadaşlarından geride kaldı. Adaletli olma zorunluluğum var. Trabzon maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman oynar. Ben de oynatmayı düşünüyorum" dedi. Pelkas'ın formunun yükselmesinden de memnun olduğunu aktaran Kartal, sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelerin olumlu ilerlediğini de bildirdi.



ARDA'DA YANLIŞ ANLAŞILDIM



'Arda Güler'i kimse tanımıyordu' sözlerine açıklık getiren Kartal, "İçten gelerek konuşan biriyim. Söylemek istediğim net. Arda bu camianın evladı. Önceki hocalarına teşekkür ettim. Biz de kulüp politikası ışığında 11'de oynattık" dedi.