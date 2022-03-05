SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.

AVCI'NIN FENERBAHÇE RAPORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda Fenerbahçe ile 3'üncü kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımla birlikte Kadıköy'deki ilk maçına çıkacak olan Avcı, 2020-21 sezonunda oynanan ilk maçta Trabzon'da 1-0 mağlup olmuş, bu sezon ligin 9'uncu haftasında oynanan karşılaşmada 3-1'lik skorla Fenerbahçe'ye geçit vermemişti. Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 25 kez karşılaşırken, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.