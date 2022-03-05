SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 66 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 20 puan farkı bulunan ligin 4'üncü sırasındaki rakibi Fenerbahçe ile yarın İstanbul'da karşılaşacak. Ligin 9'uncu haftasında oynanan ve 3-1 skorla Trabzonspor'un kazandığı karşılaşmanın sonunda bordo mavililer Fenerbahçe'yi geçerek liderliği elde etmişti.
19 haftadır liderlik koltuğunu bırakmayan Trabzonspor ile Fenerbahçe, 48 yılı aşkın rekabette tüm müsabakalar olmak üzere 131 kez, ligde ise 98'inci kez karşılaşmaya hazırlanıyor.
LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY HASRETİ
Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşılaşan rakiplerden Fenerbahçe'nin 39, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken 33 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, ezeli rakibini Kadıköy'de 2020 yılı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 3-1 skorla yenerek 23 yıllık hasrete son vermişti.