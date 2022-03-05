Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in açık ara lideri Karadeniz ekibi Trabzonspor, ligde 24 yıldır Kadıköy'de yenemediği rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavililer rakibini mağlup ederek liderliğini perçinlerken, Fenerbahçe'de evinde hata yapmak istemiyor. İşte dev karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:16 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:18
SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 66 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 20 puan farkı bulunan ligin 4'üncü sırasındaki rakibi Fenerbahçe ile yarın İstanbul'da karşılaşacak. Ligin 9'uncu haftasında oynanan ve 3-1 skorla Trabzonspor'un kazandığı karşılaşmanın sonunda bordo mavililer Fenerbahçe'yi geçerek liderliği elde etmişti.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

19 haftadır liderlik koltuğunu bırakmayan Trabzonspor ile Fenerbahçe, 48 yılı aşkın rekabette tüm müsabakalar olmak üzere 131 kez, ligde ise 98'inci kez karşılaşmaya hazırlanıyor.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY HASRETİ
Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşılaşan rakiplerden Fenerbahçe'nin 39, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken 33 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, ezeli rakibini Kadıköy'de 2020 yılı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 3-1 skorla yenerek 23 yıllık hasrete son vermişti.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

AVCI'NIN FENERBAHÇE RAPORU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda Fenerbahçe ile 3'üncü kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımla birlikte Kadıköy'deki ilk maçına çıkacak olan Avcı, 2020-21 sezonunda oynanan ilk maçta Trabzon'da 1-0 mağlup olmuş, bu sezon ligin 9'uncu haftasında oynanan karşılaşmada 3-1'lik skorla Fenerbahçe'ye geçit vermemişti. Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 25 kez karşılaşırken, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

16 YILLIK REKABETTE AVCI ÜSTÜN
Bordo-mavilileri başarılı hocası, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile kariyeri boyunca 8 müsabakada karşı karşıya geldi. 16 yıllık geçmişleri bulunan teknik adamlar, son olarak 2020-21 sezonunda oynanan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde karşılaşırken 3-1 skorla sahadan galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı oldu. Teknik adamların bugüne kadar karşılaştıkları mücadelelerinde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle Abdullah Avcı'nın üstünlüğü bulunuyor.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal'ın 16 yıl boyunca Avcı'ya karşı aldığı tek galibiyet, 2014-15 yılında Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması olmuştu.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Ligin bitimine haftalar kala fren yapmak istemeyen Trabzonspor, İstanbul deplasmanına eksik kadroyla girecek. Elde ettiği galibiyetler ve puan farkıyla şampiyonluk rüzgarını arkasına alan bordo mavililer bugün son hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a hareket edecek.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor'un Fenerbahçe kadrosunda sakatlıkları bulunan Vitor Hugo ve Dorukhan Toköz yer almayacak. Yıldız oyunculardan Vitor Hugo'nun yaşadığı sakatlıkla stoper sıkıntısına düşen bordo mavililerin savunmasında Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen ve Taha Altıkardeş alternatifi bulunuyor. Ağrıları nedeniyle dinlendirilen ve yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de iyileşmesinin yavaş olması nedeniyle riske edilmeyecek.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Sarı-Lacivertliler ise yapılan idmanlarda tamamen kazanmaya odaklanırken çalışmalarını bu yönde gerçekleştirirken, sezonu en iyi yerde bitirmek için kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta görev alamayacak.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'de Mesut Özil, uzun bir aranın ardından formasına kavuşacak. Özil, hastalık ve sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken 8 maç sonra kadroda yer alacak. Ligde en son 10 Ocak'ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Mesut Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte irfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kahveci, bu maçta kart görmesi durumunda ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

FENERBHÇE: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

SPOR HABERİ - Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Ahmetcan, Peres, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

DİĞER
Akasya Durağı'nın Obayana'sıydı! Max Bendo bakın şimdi ne yapıyor! İşte Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali!
Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor