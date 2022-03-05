Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde buluştu!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın mutlu günü...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın mutlu günü...
Fenerbahçe Kulübü camiası teknik direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde bir araya geldi.
Kulübün internet yer alan bilgiye göre İsmail Kartal ve eşi Sema Kartal'ın kızı Sena; Esin ve Ali Yurdakul'un oğlu Sinan Yurdakul ile hayatını birleştirdi.
Bir otelde gerçekleştirilen düğüne; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik ve idari heyet, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.
Düğün töreninde çiftin nikah şahitliklerini kulüp başkanı Ali Koç yaptı.