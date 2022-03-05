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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde buluştu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal, Sinan Yurdakul ile evlendi. Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 10:19
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde buluştu!

Bir otelde gerçekleştirilen düğüne; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik ve idari heyet, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde buluştu!

Düğün töreninde çiftin nikah şahitliklerini kulüp başkanı Ali Koç yaptı.

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