İşte dev derbide Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üç silahşörleri!

Süper Lig 'de gözler pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda... Çok kötü bir sezon geçiren Fener ezeli rakibini devirerek taraftarlarının yüzünü güldürmek isterken, adım adım şampiyonluğa giden Trabzon ise Kadıköy'de 25 yıl sonra lig galibiyeti almak istiyor.

Takvim'in derlediği habere göre iki takımın form durumları, bu sezon aldıkları sonuçlar ve bireysel performanslara bakıldığında Bordo-Mavililer'in çok ağır bastığı gözleniyor.

CORNELIUS IKISINE BEDEL!



Trabzonspor özellikle hücum oyuncuları bakımından Fenerbahçe'ye büyük fark atmış durumda. Bordo- Mavililer'in Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ligde 12 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı. Fener'in iki forveti Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın toplam gol sayısı ancak 12 yapabiliyor. Kanat bölgesinde ise fark daha da keskinleşiyor... Ara transferde Trabzonspor'a gelen Edin Visca 9 gol ve 9 asistle tam 18 gole direkt katkı yaptı. Anthony Nwakaeme de tıpkı Visca gibi 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ise durum adeta içler acısı...