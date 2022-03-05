Haberler Fenerbahçe İşte dev derbide Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üç silahşörleri!

İşte dev derbide Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üç silahşörleri!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbiye sahne olacak. Lider Trabzonspor zorlu karşılaşmada Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililerde Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme adeta takımını sırtlıyor. Fenerbahçe de ise Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Pelkas üçlüsü, Fırtına'nın yıldızlarının bir hayli gerisinde... İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Fenerbahçe maçındaki silahları Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme olacak

Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda... Çok kötü bir sezon geçiren Fener ezeli rakibini devirerek taraftarlarının yüzünü güldürmek isterken, adım adım şampiyonluğa giden Trabzon ise Kadıköy'de 25 yıl sonra lig galibiyeti almak istiyor.


TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Fenerbahçe maçındaki silahları Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme olacak

Takvim'in derlediği habere göre iki takımın form durumları, bu sezon aldıkları sonuçlar ve bireysel performanslara bakıldığında Bordo-Mavililer'in çok ağır bastığı gözleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Fenerbahçe maçındaki silahları Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme olacak

CORNELIUS IKISINE BEDEL!

Trabzonspor özellikle hücum oyuncuları bakımından Fenerbahçe'ye büyük fark atmış durumda. Bordo- Mavililer'in Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ligde 12 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı. Fener'in iki forveti Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın toplam gol sayısı ancak 12 yapabiliyor. Kanat bölgesinde ise fark daha da keskinleşiyor... Ara transferde Trabzonspor'a gelen Edin Visca 9 gol ve 9 asistle tam 18 gole direkt katkı yaptı. Anthony Nwakaeme de tıpkı Visca gibi 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ise durum adeta içler acısı...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Fenerbahçe maçındaki silahları Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme olacak

ARADA BÜYÜK FARK VAR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın sağ kanatta oynatmayı düşündüğü İrfan Can Kahveci takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı verebildi. Solda oynaması beklenen Dimitrios Pelkas ise 2 gol atabilirken henüz asist yapamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Fenerbahçe maçındaki silahları Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme olacak

Trabzonspor'un 3 hücumcusu Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme şu ana kadar ligde 30 gol atarken, 21 de asist yapmayı başardı. Fenerbahçe'de ise Serdar Dursun, İrfan Can ve Pelkas üçlüsünün performansı ise 13 gol ve 8 asistte kalmış durumda. Ortaya çıkan bu farkın yarın sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.

DİĞER
Son dakika: Pep Guardiola açıkladı! Portekizli yıldız Türkiye maçında yok
Miami tatilinde sevgilisi Dağhan Doğruer’den evlilik teklifi alan Dila Tarkan beyaz gelinliği giymek için jete bağladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor