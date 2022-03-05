FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

2003 doğumlu futbolcu orta sahada görev yapıyor. Güney Kore futbolunun gelecekteki en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe sezon başında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmişti.